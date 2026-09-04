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Газета.ру

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Кобяков: финансирование Украины дешево Евросоюзу не обойдется

Кобяков: финансирование Украины дешево Евросоюзу не обойдется

Русофобия, которую проповедует Европейский союз, стала в современном мире очень дорогой штукой, поэтому финансирование Украины не обойдется для Европы дешево, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков в ходе пресс-брифинга по итогам ВЭФ.

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