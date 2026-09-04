Русофобия, которую проповедует Европейский союз, стала в современном мире очень дорогой штукой, поэтому финансирование Украины не обойдется для Европы дешево, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков в ходе пресс-брифинга по итогам ВЭФ.