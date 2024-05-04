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Четыре самых кассовых провала 2023 года из пяти принадлежит Disney Имея под своей...

Четыре самых кассовых провала 2023 года из пяти принадлежит Disney Имея под своей...

Четыре самых кассовых провала 2023 года из пяти принадлежит DisneyИмея под своей крышей такие крупные бренды, как Marvel, Star Wars и Pixar, Disney обычно оказывается на вершине кассовых сборов, но в прошлом году это было не так.

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