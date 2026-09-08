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Гибель альпинистов в ущелье Безенги стала самой массовой в России за 25 лет

Гибель альпинистов в ущелье Безенги стала самой массовой в России за 25 лет

Трагедия, в результате которой в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии погибли 12 альпинистов, стала самой массовой в горах в России за четверть века.

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