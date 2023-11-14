Экс-ведущая Миронова о чествовании Овечкиным военных США: Что скажут депутаты?

Дарья Миронова, бывшая ведущая телеканалов «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ», отреагировала на чествование российским нападающим и капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным американских военных.
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