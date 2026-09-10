ФСБ: Киев готовил удар по резиденции британского посла в Москве

Особое внимание в плане уделялось моменту нанесения удара — он должен был совпасть с рядом значимых международных событий ФСБ обнародовала видеозапись признания задержанного гражданина России, который оказался агентом Службы безопасности Украины (СБУ).
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