Китай принимает ответные меры в отношении американского конгрессмена Дж. Макговерна

Пекин, 31 июля /Синьхуа/ -- Китай решил принять контрмеры в отношении американского конгрессмена от Демократической партии Джима Макговерна, представляющего штат Массачусетс, в ответ на его высказывания и действия последних лет, которые являлись вмешательством во внутренние дела Китая и подрывали его суверенитет, безопасность и интересы развития.