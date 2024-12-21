Звезда «Зачарованных» Алисса Милано опубликовала «честное» селфи в день своего 52-летия

Известная актриса Алисса Милано отпраздновала своё 52-летие, поделившись с миром откровенным селфи. Звезда сериала “Зачарованные” Алисса Милано решила отметить свое 52-летие без привычного яркого макияжа и фильтров, представ перед фанатами в своём естественном облике.