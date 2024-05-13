Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Общая площадь работ составит 44,6 га Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о планах по благоустройству территорий, прилегающих к четырем станциям МЦД-3: Сортировочная, Перово, Косино и Митьково.