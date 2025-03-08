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Царьград

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И ещё один прилёт: Массовая гибель ВСУ после встречи с "Искандером". Даже Киеву пришлось подтвердить

И ещё один прилёт: Массовая гибель ВСУ после встречи с "Искандером". Даже Киеву пришлось подтвердить

Российская ракета "Искандер" нанесла удар по полигону Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области, что привело к значительным потерям среди украинских военнослужащих.

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