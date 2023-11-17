Курганские слухи: главному коммунисту помешали проголосовать

Губернатор Вадим Шумков стал чаще устраивать выездные проверки в округах, лидера курганской КПРФ Виктора Зырянова чуть ли не лишили возможности проголосовать, полицейские не могут поймать администратора паблика, оскорбляющего депутатов, а владельцы елочных питомников перед Новым годом стали нападать на участки конкурентов.
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