Приколисты
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Приколисты

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Всё сходится: магометане верят в Магомета, христиане - во Христа, ну а евреи - в евро.

Всё сходится: магометане верят в Магомета, христиане - во Христа, ну а евреи - в евро.

Сходил сегодня на медкомиссию. Сделали мне кардиограмму, выдали документ: "Регистрация электрокардиограммы.

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