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Основатель Greenpeace* попросил у Макрона политическое убежище во Франции

Основатель Greenpeace* попросил у Макрона политическое убежище во Франции

Один из основателей экологических организаций Greenpeace* (признана в РФ нежелательной) и Sea Shepherd направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой о предоставлении политического убежища из-за преследования со стороны японских властей, сообщает французское подразделение Sea Shepherd .

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