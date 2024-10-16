Основатель Greenpeace* попросил у Макрона политическое убежище во Франции

Один из основателей экологических организаций Greenpeace* (признана в РФ нежелательной) и Sea Shepherd направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой о предоставлении политического убежища из-за преследования со стороны японских властей, сообщает французское подразделение Sea Shepherd .