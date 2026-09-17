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Глава Coinbase призвал не ждать Конгресс после провала CLARITY Act

Глава Coinbase призвал не ждать Конгресс после провала CLARITY Act

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг заявил, что криптовалютная отрасль больше не может рассчитывать исключительно на Конгресс в вопросе формирования четких правил.

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