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Подросток без прав попал в ДТП на мотоцикле в алтайском селе

Подросток без прав попал в ДТП на мотоцикле в алтайском селе

Юноша на скорости допустил съезд с проезжей части В Локтевском районе 17 сентября произошло ДТП с участием мотоцикла.

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