NYP: в команде Трампа попросили политиков не писать в соцсети без согласования

Будущая глава аппарата избранного президента США Дональда Трампа, Сьюзи Уайлс, обратилась к кандидатам на высокие должности в администрации с просьбой не публиковать ничего в социальных сетях без согласия советника президента по юридическим вопросам в Белом доме до утверждения их кандидатур в сенате.