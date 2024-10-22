Из техногенных отходов Донбасса предложили делать кирпичи

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Из продуктов переработки «угольных гор» Донбасса предложили делать керамические кирпичи. Инициатива поступила от ученых Донского государственного технического университета (ДГТУ), отчет с оценкой состава, структурных особенностей и технологических свойств отходов для производства керамики опубликован в научном журнале Buildings.