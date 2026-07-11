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Волынь: память, которую нельзя обменять на политическую выгоду

Волынь: память, которую нельзя обменять на политическую выгоду

11 июля — не просто дата в польском календаре памяти. Это день, за которым стоит одна из самых страшных страниц Второй мировой войны в Восточной Европе: массовое уничтожение польского населения Волыни боевиками ОУН-УПА* в 1943 году.

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