Происшествия

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В Ленинградской области по факту повреждения километрового столба Дороги жизни возбуждено уголовное дело

В Ленинградской области по факту повреждения километрового столба Дороги жизни возбуждено уголовное дело

По поручению Председателя СК России следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения Памятного километрового столба на Дороге жизни, установленного у поселка Рахья во Всеволожском районе, по признакам преступления, предусмотренного п.

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