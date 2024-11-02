Тепло из сердца Москвы: «Письма героям» в преддверии Дня народного единства

Депутаты, активисты и общественники, многодетные мамы и дети подготовили бойцам особые слова поддержкиВ канун Дня народного единства в Москве состоялась трогательная акция «Письма героям», объединившая людей всех возрастов и профессий.
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