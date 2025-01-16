Собиравшийся поджечь военный комиссариат по указу СБУ россиянин получил срок

В Приморье Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя города Дальнегорска к семи годам лишения свободы за то, что он собирался поджечь здание военного комиссариата по указу Службы безопасности Украины (СБУ).
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