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5 вещей, на которых можно сэкономить во время ремонта, и это не будет заметно

5 вещей, на которых можно сэкономить во время ремонта, и это не будет заметно

Даже план «просто переклеить обои и покрасить балкон» может вам стоить нескольких зарплат. Но как быть, если вы решились кардинально сменить обстановку? Экономить там, где это разумно, говорит эксперт.

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