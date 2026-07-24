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FiNE NEWS

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GeForce RTX 3060 12GB показывает конкурентоспособную производительность в 4K против новинок

В последних тестах видеокарта GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти продемонстрировала сопоставимую и в некоторых игровых сценариях превосходящую производительность по сравнению с более современными GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600, которые оснащены 8 ГБ видеопамяти.

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