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Стеф Карри – лучший в НБА-22/23 по очкам в заключительные 6 минут матчей

Стеф Карри – лучший в НБА-22/23 по очкам в заключительные 6 минут матчей

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри показывает лучшую результативность в концовках матчей нынешнего сезона среди всех игроков НБА.

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