📝 С какими трудностями могут столкнуться студенты при устройстве на работу Главной сложностью при трудоустройстве выпускников остается отсутствие опыта работы, отметил директор Центра карьеры КФУ имени В.
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📝 С какими трудностями могут столкнуться студенты при устройстве на работу Главной сложностью при трудоустройстве выпускников остается отсутствие опыта работы, отметил директор Центра карьеры КФУ имени В.