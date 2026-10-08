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Происшествия

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В Сахалинской области полицейскими пресечена незаконная добыча лосося

В Сахалинской области полицейскими пресечена незаконная добыча лосося

Отделом дознания ОМВД России «Невельский» возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в браконьерском вылове рыбы лососёвых пород.

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