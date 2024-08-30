СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил народу, что на страну оказывалось "тяжелейшее скоординированное давление", чтобы открыть против России "второй фронт" в связи с СВО.
ВСТУПИТЬ В ВОЙНУ И ДУШИТЬ РОССИЮ: ПЯТЬ ЖУТКИХ ИСТИН ОТ ПРЕМЬЕРА ГРУЗИИ
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Вы точно сказали, нет политики все кругом про....с ли , и что удивительно,выводов не делаем!
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3 час.
Георгий Корнев
И то верно. Янукович мирно пытался говорить с толпой,чуть не прихлопнули. Ели ноги унёс.
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1 час.
Надежда
Тяжело маленьким странам сохранять независимость. Им обязательно необходим сильный и богатый защитник! Главное, выбрать правильную сторону и не стать вассалом в руках западных циничных убийц!
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16 мин.
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