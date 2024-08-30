ВСТУПИТЬ В ВОЙНУ И ДУШИТЬ РОССИЮ: ПЯТЬ ЖУТКИХ ИСТИН ОТ ПРЕМЬЕРА ГРУЗИИ

ЕА Евгений Алексеенко Вы точно сказали, нет политики все кругом про....с ли , и что удивительно,выводов не делаем!

Георгий Корнев И то верно. Янукович мирно пытался говорить с толпой,чуть не прихлопнули. Ели ноги унёс.