Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 869 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Даосы имеют более сложное понимание этих процессов. Хотя, не только даосы так или иначе привлекают тему сокращения по...Прошлая жизнь. За...
  • Воробей
    - «Что ж, как обычно, Воробей, Вы пытаетесь играть словами, чем еще больше запутываете действительность: "Сублимация ...Прошлая жизнь. За...
  • Малик Гумеров
    " Мысль, двигающая чего-либо." - Эта задача не решаема силой  мысли  направленной на прямое воздействие  на предмет !...Прошлая жизнь. За...

Как с помощью свеч чистили зубы на Руси

Как с помощью свеч чистили зубы на Руси

Сальные или восковые свечи на протяжении многих веков зажиточные люди использовали для освещения, крестьяне берегли для важных обрядов во время рождения, свадьбы, похорон или праздников, а девушки всех сословий доставали из сундуков для гаданий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
СвеЧа это дословно Света Часть....
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх