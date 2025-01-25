Как с помощью свеч чистили зубы на Руси

Сальные или восковые свечи на протяжении многих веков зажиточные люди использовали для освещения, крестьяне берегли для важных обрядов во время рождения, свадьбы, похорон или праздников, а девушки всех сословий доставали из сундуков для гаданий.
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