«Всех пользователей Telegram не посадят»: адвокат объяснила последствия дела Дурова

После того как ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против основателя Telegram Павла Дурова, заочном предъявлении обвинения по статье о содействии террористической деятельности и возможном начале процедуры объявления его в международный розыск, у миллионов пользователей мессенджера возник закономерный вопрос.