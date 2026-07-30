«Всех пользователей Telegram не посадят»: адвокат объяснила последствия дела Дурова

После того как ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против основателя Telegram Павла Дурова, заочном предъявлении обвинения по статье о содействии террористической деятельности и возможном начале процедуры объявления его в международный розыск, у миллионов пользователей мессенджера возник закономерный вопрос.
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