Политика как он...
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Политика как она есть

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«Всех пользователей Telegram не посадят»: адвокат объяснила последствия дела Дурова

«Всех пользователей Telegram не посадят»: адвокат объяснила последствия дела Дурова

После того как ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против основателя Telegram Павла Дурова, заочном предъявлении обвинения по статье о содействии террористической деятельности и возможном начале процедуры объявления его в международный розыск, у миллионов пользователей мессенджера возник закономерный вопрос.

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