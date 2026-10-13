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Газета.ру

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Глава ФФОМС Баланин: штат врачей в системе ОМС достиг 496 тысяч человек

Глава ФФОМС Баланин: штат врачей в системе ОМС достиг 496 тысяч человек

Число практикующих врачей в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2026 году увеличилось на 15 тысяч, достигнув отметки в 496 тысяч специалистов.

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