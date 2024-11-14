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Спрогнозирована цена килограмма красной икры перед Новым годом

В России наблюдается резкий рост интереса к красной икре перед новогодними праздниками. Цены на этот продукт начали повышаться с сентября, и, по словам доцента кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяны Суворовой, которые приводит «Прайм», средняя стоимость красной икры увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом.

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