На защиту семьи: Международная декларация как новый этап борьбы за традиционные ценности Ирина ВальковаВ Храме Христа Спасителя, под величественными сводами, на которых, кажется, отзывается само дыхание российской истории, была подписана Международная декларация о защите семьи.
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