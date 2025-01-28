На защиту семьи: Международная декларация как новый этап борьбы за традиционные ценности Ирина ВальковаВ Храме Христа Спасителя, под величественными сводами, на которых, кажется, отзывается само дыхание российской истории, была подписана Международная декларация о защите семьи.