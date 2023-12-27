Руки прочь от главного мордвина Депардье!! Травля за российское гражданство.

Да, трудно быть знаменитостью !Сейчас это стало очень модно приклеивать такие ярлыки и обвинения.Актрисы после 60 начинают вспоминать о приставанияМалоизвестная в годах французкая актриса рассказала о секс домогательствах актера Депардье, которым подвергалась в 2007 годуДевушки по молодости легко отдаются, а спустя много лет требуют повтора, а не получая его, как списанные в утиль, пишут обвинения, себя еще больше компрометируя.