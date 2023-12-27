Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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Руки прочь от главного мордвина Депардье!! Травля за российское гражданство.

Руки прочь от главного мордвина Депардье!! Травля за российское гражданство.

Да, трудно быть знаменитостью !Сейчас это стало очень модно приклеивать такие ярлыки и обвинения.Актрисы после 60 начинают вспоминать о приставанияМалоизвестная  в годах французкая актриса  рассказала о секс домогательствах актера Депардье, которым подвергалась в 2007 годуДевушки по молодости легко отдаются, а спустя много лет требуют повтора, а не получая его, как списанные в утиль, пишут обвинения, себя еще больше компрометируя.

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