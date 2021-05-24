Электрическая версия самого популярного автомобиля США мгновенно стала хитом. За двое суток на F-150 Lightning собрано более 44 тысяч заказов

Анонсом пикапа F-150 Lightning Ford сделала уникальное предложение: с учетом субсидий различного уровня (федеральных и региональных) стоимость новинки в США стартует с отметки в 27 500 долларов! Компактный электрический хетчбек Volkswagen ID.
Анонсом пикапа F-150 Lightning Ford сделала уникальное предложение: с учетом субсидий различного уровня (федеральных и региональных) стоимость новинки в США стартует с отметки в 27 500 долларов! Компактный электрический хетчбек Volkswagen ID.
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