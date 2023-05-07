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Король и наследный принц Саудовской Аравии распорядились выделить помощь Судану

Король и наследный принц Саудовской Аравии распорядились выделить помощь Судану

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз и наследный принц Мухаммед бен Салман приняли решение о выделении $100 млн на гуманитарную помощь жителям Судана, где продолжаются ожесточенные столкновения между противоборствующими сторонами.

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