Король и наследный принц Саудовской Аравии распорядились выделить помощь Судану

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз и наследный принц Мухаммед бен Салман приняли решение о выделении $100 млн на гуманитарную помощь жителям Судана, где продолжаются ожесточенные столкновения между противоборствующими сторонами.