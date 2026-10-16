В вечной мерзлоте Западной Сибири обнаружился настоящий архив микробной жизни. Учёные Тюменского государственного университета вместе со специалистами Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН восстановили геномы более сотни бактерий, которые ранее не относили ни к одному известному виду.