Певица Глюкоза шокировала своим внешним видом

Певица Глюкоза сама была в ужасе. Звезда шоу-бизнеса сейчас находится в прекрасной форме. Наталья придерживается правильного питания, активно занимается йогой и пилатесом, следит за кожей и регулярно бывает у косметологов.
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