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Правовой статус кадетского образования в России: новый этап развития

Правовой статус кадетского образования в России: новый этап развития

В наше время у истоков возрождения этого вида военно-образовательных учреждений стояли офицеры запаса, бывшие суворовцы, понимавшие, что в новой России нужно формировать армию, опираясь на историческое наследие Российской империи.

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