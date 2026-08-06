Юрист Печников: за нарушение запрета на ИИ могут уволить

Юрист, президент Московской юридической корпорации Вячеслав Печников рассказал, что сотрудника могут уволить за использование искусственного интеллекта, если он нарушил установленные работодателем ограничения.
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