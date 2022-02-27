23 февраля учащиеся 9´Б´ класса Гавриленко Никита и Яковенко Никита приняли участие в республиканском телевизионном проекте ´Я знаю!´ Ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки, эрудированность, находчивость, умение креативно мыслить.
23 февраля учащиеся 9´Б´ класса Гавриленко Никита и Яковенко Никита приняли участие в республиканском телевизионном проекте ´Я знаю!´ Ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки, эрудированность, находчивость, умение креативно мыслить.
Свежие комментарии