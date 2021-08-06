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Все депутаты Думы работали над вовлеченностью молодежи в спорт: особенности 4 созыва

Все депутаты Думы работали над вовлеченностью молодежи в спорт: особенности 4 созыва

В 2021 году Думе Уссурийского городского округа исполняется 110 лет. К этой юбилейной дате ИА UssurMedia публикует воспоминания депутатов с I по VII созывы.

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