Brabus есть у нас дома: тест-драйв Tank 700

Это рамный вездеход с пневмоподвеской, клиренсом до 325 мм, понижающим рядом, полным набором блокировок, размыкающимся передним стабилизатором для увеличения артикуляции, предельной глубиной брода в 900 мм, кучей электронных сценариев управления всем этим хозяйством — и даже «экспертным режимом», где можно настроить всё под себя и остаться вообще без страховки.