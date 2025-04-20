РСА: с 23 апреля начнется продажа единых полисов ОСАГО для России и Белоруссии

С 23 апреля стартуют продажи полисов ОСАГО, действующих одновременно в России и Белоруссии. Об этом РИА «Новости» сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), подчеркнув, что переносов сроков не планируется.
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