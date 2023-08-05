В конце июля Минобороны Украины объявило, что с 00:00 21 июля 2023 года ведомство начнет рассматривать все суда, следующие через акваторию Черного моря в порты России, как перевозящие военные грузы, «со всеми соответствующими рисками».
Атакой российского танкера Украина начала реализовывать запрет на судоходство в Черном море
Комментарии
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Александр Клюянов
Как нехорошо! Ведь лавровский МИД устами спикерши предупредил противника в 441 раз, что будет, точно будет плохо. Наша сила в том, что мы терпеливые, вежливые, культурные, образованные... Как другая сторона этого до сих пор не взяла в толк?
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3 час.
Галина Друзина
Ой, хочется рвать и метать. До коли мы будем терпеть это, пора уже заканчивать, разбить все укропные порты до основания. И хватит переть уже, сколько можно, где наши калибр и всё наше новое оружие, где? Ведь сколько гибнет наших бойцов.
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2 час.
Alexandr Tokarev
А рукоодством кто рулит - МВФ !!!!!!!!!!!!!!!!!!🤠🤠🤠
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57 мин.
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