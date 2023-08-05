Атакой российского танкера Украина начала реализовывать запрет на судоходство в Черном море

Как нехорошо! Ведь лавровский МИД устами спикерши предупредил противника в 441 раз, что будет, точно будет плохо. Наша сила в том, что мы терпеливые, вежливые, культурные, образованные... Как другая сторона этого до сих пор не взяла в толк?

Галина Друзина

Ой, хочется рвать и метать. До коли мы будем терпеть это, пора уже заканчивать, разбить все укропные порты до основания. И хватит переть уже, сколько можно, где наши калибр и всё наше новое оружие, где? Ведь сколько гибнет наших бойцов.