"Алтайвагон" продали за миллиарды рублей группе компаний "Талтэк"

Покупатель, которому уже принадлежит Барнаульский ВРЗ, получит высокий потенциал синергии двух предприятий Алтайское завод "Алтайвагон", третий по величине в России среди крупных вагоностроительных предприятий, продали группе компаний "Талтэк", пишет "Коммерсант".
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