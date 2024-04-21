Весенний вальс пройдёт в Сочи 🗓 23 апреля, 14:00 📍 Горького, 85, ЦДК 📍 Вход свободный 👤 Интересный Сочи.
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Весенний вальс пройдёт в Сочи 🗓 23 апреля, 14:00 📍 Горького, 85, ЦДК 📍 Вход свободный 👤 Интересный Сочи.