Каллас: Киеву не следует ждать поставок ракет для систем ПВО

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Киеву не стоит ждать поставок ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) после встречи министров обороны Евросоюза.
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