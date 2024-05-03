СССР-Россия
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СССР-Россия

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«От России все отвернулись – пора и нам»: невыдача сотням таджиков патентов в Петербурге разозлила Таджикистан

«От России все отвернулись – пора и нам»: невыдача сотням таджиков патентов в Петербурге разозлила Таджикистан

Сотни мигрантов из Таджикистана не смогли получить трудовые патенты в Санкт-Петербурге. Это вызвало резкую реакцию таджиков, требующих разорвать все связи с Россией.

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Комментарии
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Лида Орлова
Да зачем нам нужны эти убийцы ?Если бы они приехали одни , а не тащили бы весь свой  цыганский табор и своих родителей , которым мы платим детские , мат капитал , пенсии , что это такое ,они не вложили в наш бюджет ни копейки , а мы должны из бюджета оплачивать все услуги , да с кого бадуна , да и ещё устраивают у нас в России теракты  .Пусть приезжают работают и уезжают , зачем давать Российские паспорта , они русскими никогда не будут .
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8 час.
Сергей
А тебе не нужно получать никакого сертификата на знание русского языка!! А своё возмущение можешь засунуть себе в очко Зухро Каримова. Сиди дома и нянькай своих выб...!!!!!
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5 час.
Сергей
А вот за это можете сказать большое спасибо нашему мудрейшему, добрейшему многоходовочнику!!!!!!!!!!!
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5 час.

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