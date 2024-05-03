«От России все отвернулись – пора и нам»: невыдача сотням таджиков патентов в Петербурге разозлила Таджикистан

Лида Орлова

Да зачем нам нужны эти убийцы ?Если бы они приехали одни , а не тащили бы весь свой цыганский табор и своих родителей , которым мы платим детские , мат капитал , пенсии , что это такое ,они не вложили в наш бюджет ни копейки , а мы должны из бюджета оплачивать все услуги , да с кого бадуна , да и ещё устраивают у нас в России теракты .Пусть приезжают работают и уезжают , зачем давать Российские паспорта , они русскими никогда не будут .