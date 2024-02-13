Что такое эйфория бегуна и как объясняют это явление ученые

Михаил Сартин

Согласен со статьей, многолетнее увлечение стайерским бегом, это наркомания. Я через это прошел. И правильно сказано в статье, главное - не перегружать организм. Прерывание беговых нагрузок, - схожи с наркотической ломкой. Но какое изумительное средство для снятия стрессовых нагрузок. К сожалению с возрастом пришлось с бегом завязать. Перестал бегать после 60 лет. Как-то так.