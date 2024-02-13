Эйфория бегуна — это состояние, наблюдаемое у спортсменов в циклических видах спорта во время длительной нагрузки.
Что такое эйфория бегуна и как объясняют это явление ученые
Комментарии
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Михаил Сартин
Согласен со статьей, многолетнее увлечение стайерским бегом, это наркомания. Я через это прошел. И правильно сказано в статье, главное - не перегружать организм. Прерывание беговых нагрузок, - схожи с наркотической ломкой. Но какое изумительное средство для снятия стрессовых нагрузок. К сожалению с возрастом пришлось с бегом завязать. Перестал бегать после 60 лет. Как-то так.
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7 час.
Станислав Магдалинов
Зря.Бегать надо,пока ноги держат
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1 час.
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