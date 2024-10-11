Спрос на отели в черте Ленобласти вырос в полтора раза Яндекс Путешествия проанализировали ранние бронирования россиян в отелях Петербурга и Ленобласти на осень и первую половину зимы и выяснили, что петербуржцы стали чаще отдыхать в отелях своего региона.
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