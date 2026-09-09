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Не деньгами едиными: в чем секрет российско-вьетнамской дружбы

Не деньгами едиными: в чем секрет российско-вьетнамской дружбы

Отношения России и Вьетнама это тот случай, когда деньгами измеряется не все. Товарооборот наших стран не так велик, как хотелось бы, но роль России в обеспечении безопасности Вьетнама и ряде персспективных проектов, включая строительство АЭС, куда более значительна, чем доля в товарообороте.

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